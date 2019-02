Nasini znanstveniki na novem otočku našli skrivnostno, lepljivo blato

Nasini znanstveniki so oktobra lani prvič pristali na enem najmlajših otočkov na Zemlji. Gre za otok vulkanskega izvora, ki se nahaja v bližini otoka Tonga. Nastal je leta 2015 in tako predstavlja enega izmed zgolj treh novih otokov, ki so se pojavili v zadnjih 150 letih in ki so 'preživeli' več kot nekaj mesecev. Uradno imena (še) nima, a večinoma se zanj uporablja poimenovanje Hunga Tonga-Hunga Ha’apai - po dveh otokih, med katerima leži.

Naleteli so na skrivnostno blato, kar je Slaybacka po njegovih besedah popolnoma zbegalo: "Na satelitskih posnetkih lahko vidite malo svetlejši material. To je blato, glinasto blato svetlejše barve. Je zelo lepljivo. In čeprav smo ga videli, niso vedeli kaj dejansko je, in še vedno sem malo zbegan, od kje se je vzel. Saj ne gre za pepel." Blato naj bi bilo podobno glini, a kaj natanko ga sestavlja ni znano.

Veliko lažje si znanstveniki razlagajo prve rastline in živali, ki so že poselile otok. "Pravzaprav ni presenetljivo, da tu že rastejo rastline," je za BBCpovedala vulkanologinja Jess Phoenix. Semena so sem najverjetneje prinesle ptice, ki preletavajo to območje, "vulkanska zemlja pa je izjemno rodovitna", še dodaja.

Živali pa so na otok prispele z bližnjih otokov. Svoj dom tukaj sta si med drugim že začeli ustvarjati pegasta sova in čigra.