Nasa prvič testirala tehnologijo za obrambo zemlje pred nevarnostmi iz vesolja

Kdo še ne pozna filma Armagedon, ki ima zdaj že častitljivih 24 let, kjer je Bruce Willis rešil naš planet pred trkom asteroida? Leta 1998 je bil to eden najbolj gledanih filmov. Malo manj filmsko, a s podobnim scenarijem, pa so se ukvarjali na Nasi, kjer so s svojim plovilom poskusili rešiti naš planet. Šlo je za preverjanje, kaj zmoremo s svojim znanjem in tehnologijo, če bi nam dejansko grozila nevarnost. In tako je Nasa prvič v zgodovini testirala tehnologijo za obrambo zemlje pred nevarnostmi iz vesolja.