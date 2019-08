V Kolumbiji so zaradi panamske bolezni, ki lahko povzroči izumrtje banan, razglasili izredno stanje. Tropska rasa 4 je glivična okužba, ki postopoma uniči korenine lesnatih stebel rastlin, s sporami pa za več desetletij okuži rastišče. S to boleznijo se že spopadajo v Aziji, Afriki, Indiji in na Bližnjem vzhodu, zdaj pa so jo prvič odkrili tudi na zahodni polobli.