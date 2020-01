Našim rokometašem veliko sreče zaželela tudi Goran Dragić in Ilka Štuhec

Slovenske rokometaše čaka zgodovinska tekma, na kateri bi si lahko prvič po šestnajstih letih zagotovili uvrstitev v finale evropskega prvenstva. Za to bo treba premagati aktualne prvake Špance, ki so jih naši fantje na zadnjem evropskem prvenstvu pred dvema letoma že zanesljivo premagali. Veliko sreče so rokometašem zaželeli naši številni vrhunski športniki, na čelu z Luko Dončićem in Goranom Dragićem.