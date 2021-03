Nasedla ladja zaustavila promet skozi Sueški prekop

Egipt je do nadaljnjega ustavil ves ladijski promet skozi skoraj 194 kilometrov dolgi Sueški prekop. Tovorno ladjo za prevoz zabojnikov Ever Given je namreč v peščenem viharju severno od Sueza zaneslo s poti, ladja se je obrnila prečno na kanal, zadela peščeno dno in nasedla ter popolnoma zablokirala ozek prekop. Reševanje bi lahko trajalo tudi več tednov, na obeh straneh pa se je že nagnetlo več kot 250 ladij. Posledice dogodka vplivajo tudi na cene nafte, ob daljšem zastoju ladijskega prometa pa jih bo čutila tudi svetovna trgovina.

icon-expand