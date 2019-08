Našel 50 let staro sporočilo v steklenici

Steklenico je nato pokazal otrok, ki so ga navdušeno prosili, naj jo odpre. "Odprl sem jo in ugotovil, da je pismo napisano v ruščini. V ruščini znam samo šteti do deseti, v osnovni šoli pa sem se naučil recitirati neko pesmico. Zato sem za pomoč zaprosil prijatelje," je povedal Ivanoff.

Mož, ki je našel sporočilo v steklenici je fotografijo najdbe objavil na svojem Facebook profilu in prijatelje prosil za pomoč. "Obstaja tu kakšen prijatelj, ki zna rusko?« je spraševal. »Hodil sem ob plaži in nabiral les za kurjavo, ko sem naletel na steklenico," je za Moscow Times povedal Tyler Ivanoff .

Na pomoč ni rabil dolgo čakati. »Srčen pozdrav,« sta prvi besedi v pismu, ki je bilo odposlano 20. junija 1969. "Tisti, ki najde to sporočilo, ga prosimo, da o tem obvesti celotno posadko ’Sulaka’ v mestu Vladivostok," nadaljuje. Moscow Times navaja, da gre za ribiške hladilne tovorne ladje, ki so jih zgradili na Japonskem.

"Želimo vam dobro zdravje, veliko let življenja in srečno plovbo," sklene pisec pisma. Prijatelji so Tylerja pozvali, naj stopi v stik za avtorjem pisma. "Nisem pričakoval takšnega odziva. Veste se je bliskovitno razširila po spletu. Upam, da bom prišel v stik z avtorjem in mu predal sporočilo," je dejal Ivanoff.