Našel se je donator, ki bo sam kupil še eno napravo za CAR-T terapijo

Slovenskemu združenju bolnikov z limfomom in levkemijo je s pomočjo donatorjev, posameznikov in podjetij v dobrem mesecu dni uspelo zbrati dovolj sredstev za nakup naprave za CAR -T celično terapijo. To potrebujejo na kliničnem oddelku za hematologijo ljubljanskega kliničnega centra. Račun sicer ostaja odprt, saj želijo zbrati še nekaj sredstev, da lahko kupijo dodaten instrument, ki bo napravi omogočil izdelavo pripravkov za dve osebi hkrati.

