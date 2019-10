Slovenci smo za malega borca Krisa, ki kmalu odpotuje v Ameriko, v manj kot tednu dni zbrali več kot 3,7 milijona evrov, in to brez sponzorskih in donatorskih pogodb. Pred kamere je na novinarski konferenci društva Palčica Pomagalčica znova stopila Krisova mama. Solidarnost Slovencev, ki so njenemu sinu dali novo upanje, ji je močno segla v srce.