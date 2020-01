Naši vojaki so na varnem in ostajajo na območju Kurdistana

Na severu Iraka v okviru mednarodne koalicije pod vodstvom Nemčije deluje tudi šest slovenskih vojakov, inštrukturjev za usposabljanje iraških enot v boju proti Islamski državi. Predsednik Borut Pahor podpira umik slovenskih vojakov iz Iraka, če bi to zahtevala tudi iraška vlada. Obrambno ministrstvo medtem sporoča, da so naši vojaki na varnem in da ostajajo na območju Kurdistana.