Nasilja nad starejšimi je vsako leto več, povzročitelji so največkrat družinski člani

"Toni je nekega dne prodal mojo televizijo. Dve smo imeli, jaz svojo in on svojo v svoji sobi. Rekel je, da sem dementna, da ničesar ne razumem. Pa mojo pečico je prodal, ker sem prestara, da bi kaj pekla." To je le del pretresljive zgodbe Olgice, ki jo je ob dnevu ozaveščanja o nasilju nad starejšimi objavilo Društvo Humanitarček. Nasilje nad starejšimi na žalost še vedno pogosto ostane neodkrito in zamolčano. Starejši namreč zaradi sramu in nemoči ostajajo ujeti v težkih življenjskih razmerah. Največ žrtev je starejših od 75 let, pogosteje pa to doleti ženske, je pokazala zadnja raziskava Inštituta Antona Trstenjaka. Več kot polovica jih je nasilje doživela ravno doma, med štirimi stenami. O nasilju nad starejšimi je v studiu govorila vodja organizacije Humanitarček, Ninna Kozorog.

icon-expand