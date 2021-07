Nasilje in spolne zlorabe v britanskih internatih

Lokalna vlada v londonskem okrožju Lambeth se je opravičila več kot 1800 Otočanom, ki so bili v otroških letih žrtve fizičnega nasilja in spolnih zlorab v državnih internatih. Gre za otroke, ki so se šolali in živeli v posebnih domovih, potem ko jih je socialna služba odvzela staršem zaradi nasilja in zanemarjanja. Kot navaja poročilo dolgoletne preiskave, so se zlorabe dogajale od 60. do 90. letih prejšnjega stoletja. Tedanje oblasti v Lambethu pa so to vedele in prikrivale. Aktualne oblasti so žrtvam zdaj pripravljene izplačati tudi odškodnino.

