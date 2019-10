Medvrstniško nasilje v porastu, lani so prostost odvzeli trem mladoletnikom

Še vedno odmeva pretresljiva zgodba o 14-letnem dečku, ki ga je dve leti starejši fant pretepel in porezal na šolskem igrišču."Sin se je branil in nastavil roke, tako, da ga je porezal. Če ne bi nastavil rok, bi ga sigurno v vrat in bi otrok na licu mesta umrl," je pretresena mama 14-letnika.

Vzrok in motive za nasilja dejanja so na šoli tudi danes iskali policisti in kriminalisti, v pisarni ravnateljice pa so ves dan potekali razgovori z otroki in njihovimi starši. "To se mora končati, postalo je neznosno," je še dejala fantova mama.

Polovica vseh oblik nasilja je fizičnega

Inšpektor PU Ljubljana Ludvik Kastelic, eden tistih, ki šolam pomaga, ko pride do nasilja, potrjuje, da je nasilje statistično gledano nekoliko v porastu. Od začetka šolskega leta so ljubljanski policisti obravnavali že osem primerov medvrstniškega nasilja, lani pa nekaj več kot 140 primerov v celotnem letu.

Če so se otroci med seboj včasih dražili, zmerjali, zasmehovali in ustrahovali le v času trajanja pouka in na poti iz šole, se je z družbenimi omrežji to razvleklo čez ves dan.

"To so pa bolj skrite oblike, dosti težje jih najdeš in pustijo dosti težje posledice," je povedala podpredsednica Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnih šol Špela Drstvenšek.