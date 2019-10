Nasilni protesti v Kataloniji: 200 poškodovanih, 30 aretiranih

V Barceloni zaradi obsodbe devetih nekdanjih katalonskih voditeljev in aktivistov že četrti dan divjajo nasilni protesti, v katerih je bilo poškodovanih več kot 200 protestnikov, 30 pa so jih aretirali. Protestov, sicer miroljubnih, se je udeležil tudi aktualni katalonski predsednik Kim Torra, vse nasilneže pa pozval k miru in spokojnosti, a so se protesti kljub temu ponekod ponovno sprevrgli v nasilje.