Nasinima astronavtoma delfini pripravili dobrodošlico

Si predstavljate, da bi se odpravili na osemdnevno potovanje, a bi se domov vrnili šele po devetih mesecih? Prav to se je zgodilo astronavtki slovenskega rodu Suniti Williams in njenemu kolegu Barryju Wilmoru. Po številnih zapletih sta se s kapsulo podjetja SpaceX po 17 urah poleta srečno vrnila na Zemljo in pristala v morju ob obali Floride. Sunita, ki jo pogosto imenujejo tudi 'princesa vesolja', je domovino svoje mame obiskala že trikrat. Kako je videti po nepričakovanem podaljšanju obiska vesolja in kakšno dobrodošlico so ji priredili prikupni zemeljski sesalci?