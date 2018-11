Našli črno skrinjico indonezijskega letala

Predstavnik indonezijskih oblasti Soerjanto Tjahjono je potrdil, da so našli eno od obeh črnih skrinjic in dodal, da še ni jasno, ali gre za zapisovalnik podatkov o letu ali tonski posnetek pogovorov v pilotski kabini.

Našli so jo 15 kilometrov od obale, je v dobrem stanju

Črno skrinjico, ki je v dobrem stanju, so našli približno 15 kilometrov od obale. Potapljač, ki je našel črno skrinjico na dnu Javanskega morja, je povedal, da je bila ta zakopana v razbitinah na morskem dnu in da so morali potapljači kopati po morskem dnu, da so jo našli. Po svetu je zaokrožil tudi posnetek trenutka, ko so potapljači izvlekli črno skrinjico, ki so jo prenesli na ladjo.