Našli kitovko z več kot 20 kilogrami plastike v želodcu

Pred obalo turističnega otoka Sardinija je naplavilo truplo kitovke, ki je imela v želodcu več kot 20 kilogramov plastike. V želodcu breje kitovke so med drugim našli nakupovalne vrečke, vrvice, plastične krožnike in embalažo pralnega praška, so sporočili iz okoljske nevladne organizacije Svetovnega sklada za naravo.

Po informacijah Svetovnega sklada za naravo (WWF) je bila osem metrov dolga samica kita glavača breja, zarodek, ki je bil dolg dva metra, pa se je začel razkrajati že v notranjosti matere. Vzrok pogina kitovke še ni znan. Truplo je naplavilo v bližini letovišča Porto Cervo. "Plastika je eden najhujših sovražnikov vseh morskih vrst,"so opozorili pri WWF. Želve, ribe in kiti pogosto pogoltnejo plavajoče delce plastike ali se celo zapletejo v njih, zaradi česar lahko poginejo. To je že drugi primer poginulega kita v zadnjem mesecu, v katerem so našli večjo količino plastike. V sredini marca so pred obalo Filipinov odkrili mladega kita, ki je imel v želodcu okoli 40 kilogramov plastike.