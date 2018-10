Našli ostanke srednjeveške turške trdnjave

Ostanke turške trdnjave so našli med rednimi preiskavami območja, na katerem so med drugo svetovno vojno zgradili kamnite okope in zaklonišča. Gre za težko dostopno območje, ki je obraslo z makijo in iglavci.

Trdnjava kulture Šibenik redno preučuje nekdanje šibeniške trdnjave, kot sta trdnjavi sv. Mihovila in Barone, in druge utrdbe ter njihovo vlogo v zgodovinskem in družbenem razvoju mest.

Benečani so sredi 17. stoletja zasedli mesto ter porušili trdnjave in džamije v Skradinu. Leta 1670 so nato mesto vrnili osmanskemu cesarstvu, med veliko dunajsko vojno leta 1684 pa so Skradin znova zasedli in začeli na novo razvijati, na svoji spletni strani pojasnjuje Trdnjava kulture Šibenik. Objavili so tudi več fotografij ostankov osmanske trdnjave.

Doslej so menili, da so bili osmanski vojaki nameščeni samo v trdnjavi Turina pri Skradinu, nove raziskave pa so pokazale, da je obstajala tudi trdnjava, ki so jo poimenovali Gradina. Po prihodu Benečanov Gradine niso več risali na svoje zemljevide. V Šibeniku ocenjujejo, da bodo Gradino lahko kakovostno predstavili skupaj z arheološkimi raziskavami.

Možnosti za raziskave pri Skradinu so se sicer odprle pred kratkim, ko so začeli graditi kolesarsko stezo v hribih v zaledju Šibenika.