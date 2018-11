Našli pristajalna kolesa in del trupa indonezijskega letala

Na novinarski konferenci v pristanišču Tanjung Priok v Džakarti so preiskovalci povedali, da so ubrali drugačno taktiko iskanja, da bi lahko locirali razbitine letala, poroča CNN. Vključili so tudi ladjo naftne družbe, ki sicer dobro pozna to območje, uporabili pa so tudi daljinsko upravljane robote. Območje prečesavajo tako predstavniki iskalne agencije, mornarica in policija, za dvig razbitin pa nameravajo uporabiti žerjav.