Zdaj so opravili še dodatne preiskav v domovih in skladiščih vojaške opreme v mestih: Peschiera Borromeo, Sesto Calende, Castelletto Ticino in Antona di Massa Carrara in našli še več fašističnih predmetov in orožja: puško sig sauer model 550, skupaj z dvema revijama, mačeto, lokom, pištolo, trimetrsko pištolo, puško s samostrelom, kaseto z enajstimi inertnimi bombami, vključno z ročnimi granatami in minometi, strelivo različnih kalibrov. Ob tem so našli še različen material, ki je poveličeval nacizem in fašizem: 34 dvd-jev na temo 'Hitler in tretji rajh', 14 videokaset in uokvirjeno fotografijo ki prikazuje Duceja. Material potrjuje posebno ekstremistično ideologijo DEL BERG Iolo, piše italijanska policija na svoji spletni strani.

V okviru aktivnosti so pridobili dodatne dokaze za sledenje dobavni verigi zračno-zračne rakete, ki so jo zasegli 42-letnemu švicarskemu državljanu Alessandru Michelu Aloisu Montiju in 51-letnemuFabiu Amaliu Bernardu, obtoženima kaznivega dejanja pridobivanja in prometa z orožjem.

Državni tožilec iz Torina je zahteval, da zaprosijo za mednarodno sodelovanje, s katerim bi pridobili še več dokazov zlasti o švicarskem državljanu Montiju, ki je sicer že dlje časa poznan domačim organom, še piše italijanska policija.

Nadaljujejo se tudi dejavnosti iskanja iz začetka prejšnjega tedna. Preiskovalci želijo analizirati in katalogizirati vse najdene instrumente in vojaško gradivo.

V zvezi z vsemi do sedaj zaseženimi orožji so bile vse države proizvajalke vključene v Interpolovo mrežo. Tudi FBI skupaj z direktoratom za preprečevanje orožja podrobno preiskuje primer, poroča italijanska policija.