Našli več kot 200 množičnih grobišč z več tisoč žrtvami IS

Več kot polovico grobišč so našli v provinci Ninive, kjer je tudi nekdanja prestolnica Islamske države (IS) v Iraku Mosul. V tej provinci sicer še vedno pogrešajo več kot 7200 ljudi, od tega več kot 3100 pripadnikov manjšine Jazidov, kažejo podatki iraških oblasti.

Množična grobišča so poleg tega odkrili še v provincah Kirkuk in Salahedin na severu ter Anbar na zahodu države, so ugotovili ZN. Bilo bi jih sicer lahko še veliko več kot 202, saj so številna območja zaradi min ali prisotnosti džihadističnih celic nedostopna.

Doslej izkopali 1250 trupel

Doslej so izkopali približno 1250 trupel iz zgolj 28 grobišč. Čaka jih še veliko dela, saj je v nekaterih grobiščih po več tisoč trupel. V več sto grobiščih jih je medtem zgolj po nekaj.

V teh grobiščih zbrani dokazi bodo pomembni za zagotovitev kredibilnih preiskav ter procesov in obsodb v skladu z mednarodnimi standardi, so navedli ZN. Pokoli in drugi zločini, predvsem proti Jazidom, bi lahko po navedbah ZN predstavljali "vojne zločine, zločine proti človečnosti ter tudi genocid".