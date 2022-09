Cela Štala po Kmetiji

Kaj Slovenci radi počnemo? Med drugim tudi kukamo k sosedom in potem pri frizerju komentiramo lokalno dogajanje. Odlično pa nam gredo tudi komentarji na kavču pred televizijo. Verjetno ste to počeli ob spremljanju košarke - in ob porazu si je marsikdo rekel "cela štala". Ravno to je tudi naslov nove komentatorske oddaje z voditeljem in novinarjem Alenom Podlesnikom, lanskim zmagovalcem Kmetije Tilnom Brglezom in spletno vplivnico Lucijo Vrankar. Vsak petek se lahko na naši spletni strani 24ur.com zabavate ob njihovih komentarjih dogajanja šova Kmetija.