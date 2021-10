Upravno sodišče ugodilo tožbi o delegiranih tožilcih

V ponedeljek je Upravno sodišče razsodilo, dan kasneje pa še sporočilo svojo odločitev javnosti, da je v primeru tožbe dveh kandidatov za delegirana evropska tožilca, Tanje Frank Eler in Mateja Oštirja, ugodilo njuni tožbi. Vlada je namreč konec maja razveljavila postopek njunega imenovanja, ker da Državnotožilski svet ni dal na razpolago vsaj treh kandidatov za eno razpisano mesto, torej skupaj šest, ampak le dva. Kot strokovno neutemeljenega je sklep vlade takrat označila tudi tedanja ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, ki je zato z mesta odstopila. Sodišče pa je prepoznalo, da jima je bila z neobrazloženo odločitvijo kršena pravica do sodnega varstva in pravnega sredstva. Kaj ta sodba pomeni?