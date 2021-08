Na Hrušici prometna nesreča s smrtnim izidom: v času poletnih počitnic pazljivost še pomembnejša

Za nami je zaradi počitnic, ki so se začele v sosednjih državah, prometno najbolj obremenjen konec tedna. Zaradi zastojev tudi pogosteje prihaja do naleta in prometnih nesreč. Razlogi zanje so različni, največkrat pa sta to neprilagojena hitrost in prekratka varnostna razdalja. Do nesreče je prišlo tudi v ponedeljek v zgodnjih jutranjih urah. Ta je bila za voznika osebnega vozila, ki je trčil v tovorno vozilo na voznem pasu avtoceste na Hrušici, usodna. Kaj je botrovalo usodnemu trku, Policija še ugotavlja.

