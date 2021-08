Ravnatelj, ki PCT-pogoja noče preverjati, mora svoja stališča zagovarjati pred svetom zavoda šole

Ravnatelj Osnovne šole Prebold, ki je pretekli teden staršem in svetu zavoda šole sporočil, da izpolnjevanje pogoja PCT pri vstopu v šolo ne bo preverjal ne pri starših ne pri zaposlenih, ker za to nima zakonske podlage ali znanstvenih dokazov o zanesljivosti PCR-testov, je moral v sredo pred svetom zavoda šole zagovarjati svoja stališča. Šolska inšpekcija je namreč zaradi njegovih stališč že dvakrat predlagala njegovo razrešitev. Končna odločitev pa je v rokah sveta zavoda, v katerem so predstavniki občine, učiteljev in staršev. Ravnatelja sta inšpektorjem prijavila eden od staršev in predstavnik sindikata vzgoje in izobraževanja na šoli. To je storil, ker se ravnatelj menda ni hotel testirati.

icon-expand