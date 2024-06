Nasmejan Oviratlon v URI Soča

Vsako leto otroci, ki se zdravijo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Soča, komaj čakajo, da lahko pokažejo, kako pridno so trenirali in predvsem koliko so napredovali skozi leto. In ker ovire vendarle niso kar tako, otrokom pri premagovanju teh pomagajo znani Slovenci. Tako smo kot pomočnico videli kapetanko slovenske košarkarske reprezentance Tejo Oblak, pa Jožeta Potrebuješa iz Čukov, pevko Niko Zorjan in biatlonca Jakova Faka. Čast biti spremljevalca sta imela tudi voditeljica 24UR, kolegica Darja Zgonc, in voditelj oddaje Svet na Kanalu A Gregor Trebušak.