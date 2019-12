Nasmejani Kim Džong Un odprl 'rajsko mesto', ki so ga gradile delovne brigade

Mesto Samjiyon, poimenovano tudi"socialistična utopija", sestavljajo apartmaji, hoteli, smučišča ter trgovski, kulturni in zdravstveni objekti. Sprejme lahko 4000 družin, na več sto hektarjih pa se razprostira tudi 380 blokov in industrijskih zgradb.

Izgradnja mesta sicer velja za eno največjih gospodarskih pobud, ki jih je sprožil aktualni severnokorejski voditelj kot del njegovih prizadevanj za vzpostavitev samozadostnega gospodarstva. Njegova gradnja se je sicer zavlekla, predvsem zaradi pomanjkanja gradbenih materialov in delovne sile zaradi mednarodnih sankcij, ki so posledica zaostrovanja odnosov med Severno Korejo in ZDA glede severnokorejskega jedrskega programa.

Zamude pri gradnji so tako reševali z mobiliziranjem delovnih mladinskih brigad, ki so jih borci za človekove pravice označili za "suženjsko delo", saj za svoje delo niso prejeli nobenega plačila, poleg tega so bili prisiljeni delati več kot 12 ur na dan – vse to v zameno za zagotovitev boljših možnosti za vstop na univerzo ali za vključitev v močno severnokorejsko delavsko stranko.