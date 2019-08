Nasmejani Trump z dvignjenim palcem pozira ob siroti iz El Pasa

Ko sta zakonca Trump obiskala bolnišnico v El Pasu, kjer je rasistični skrajnež pobil 22 ljudi, so srečanje z njima zavrnili vsi poškodovanci, zato sta se pač slikala z osebjem. Ker Trump s tem ni bil zadovoljen, so nazaj celo pripeljali nazaj dva že odpuščena ranjenca in dojenčka, ki je v strelskem napadu ostal brez staršev. Tam pa je ameriški predsednik spet naredil neumnost ...

Prva dama ZDA Melania Trump je na svojem Twitter profilu objavila nekaj fotografij z dne, ko sta s soprogom Donaldomobiskala bolnišnico v El Pasu, kjer je rasistični skrajnež pobil 22 ljudi. Vseh osem ranjenih, ki so bili v bolnišnici, je zavrnilo srečanje z njima, zato sta se potem fotografirala z osebjem. Za fotografiranje so nato v bolnišnico celo pripeljali nazaj dva že odpuščena ranjenca, ki sta se želela srečati s Trumpom in dojenčka, ki je v strelskem napadu ostal brez staršev. Prav ta fotografija pa je zdaj požela val ogorčenja, saj se na njej – medtem ko Melania v rokah drži dojenčka – Trump smehlja z v zrak dvignjenim palcem. Dojenček je sin para, o katerem smo že pisali – Jordanin Andre Anchondo sta umrla, ko sta ga s svojimi telesi poskusila zaščititi. Na sliki je sicer še stric dojenčka Tito Anchondo.

Bela hiša se je, kot kaže, zavedala, da bo prišlo do težav in ni dovolila dostopa medijem, kar je Trumpa razjezilo, saj je želel navzočnost kamer in fotoaparatov. Tisto, kar je pricurljalo v javnost, pa je potrdilo strahove Trumpovih sodelavcev. Predsednik se je med drugim namreč hvalil, kako velika množica ljudi je v začetku leta v El Pasu prišla na njegovo zborovanje, medtem ko naj bi se na proti-zborovanju "norega" Beta O'Rourka zbralo le 400 ljudi. Washington Post, CNN in drugi mediji so poročali, da je bil Trump na poti v El Paso jezen na svoje sodelavce, ker v medijih ni bilo dovolj pozitivnih naslovov o njem v zvezi z njegovim odzivom na tragedijo.

Predsedniški par je bil nasmejan, kot da gre za obisk filmske zvezde na zabavi, ne pa za izraz podpore in tolažbe žrtvam grozljivega zločina. FOTO: Twitter

Ameriški komentatorji, ki niso Trumpovi privrženci, vsi po vrsti izražajo mnenje, da je v ponedeljek med nagovorom državljanom, ko je po napadih obsodil rasizem in nestrpnost, deloval kot talec islamskih teroristov, ki mora brati, kar mu dajo na mizo. Še bolj skeptični so do njegovih napovedi o ukrepih proti orožju. V ponedeljek jih je omenil, v torek je dobil klic šefa Nacionalne orožarske zveze (NRA) Wayna LaPierra, naj se ne igra s podporo svoje baze pred volitvami in je hitro zatrdil, da za kakšno prepoved polavtomatskih pušk v ZDA ni nobene možnosti. Nato je tvital, da podpira izboljšanje nadzora nad kupci orožja, vendar komentatorji opozarjajo, da je podobno govoril tudi po lanskem pokolu na šoli v Parklandu na Floridi in se ni zgodilo nič.

