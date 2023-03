Nasprotovanje gradnji kanalizacije C0: protest za čisto pitno vodo

Kot so v petek obljubljali nasprotniki kanala C0, ko so s traktorji obkolili kanalizacijsko cev sredi polja, so se danes zglasili še pred ljubljansko mestno hišo in tam dali županu Jankoviću vedeti, da kanalizacije čez pitno vodo nočejo. 200 ljudi je na mestni trg prišlo protestirat za čisto pitno vodo in za pravico do osebnega zdravnika, glasno pa so nasprotovali tudi Jankovičevemu načinu vladanja na splošno. Množico sta nagovorila tako Aleš Hojs kot Aleš Primc, shod pa je spremljal tudi Branko Grims.

