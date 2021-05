Upor nemških duhovnikov: blagoslavljajo istospolne zakonske zveze

Uporu nekaterih nizozemskih in avstrijskih katoliških duhovnikov, prvi kljub prepovedi, ki jo je odredil Vatikan, blagoslavljajo istospolne zakonske zveze, drugi pa so na svoje cerkve razobesili mavrične zastave, simbol raznolikosti, so se zdaj pridružili še nemški dušni pastirji. Več kot sto duhovnikov vodi bogoslužja za blagoslavljanje ljubezni, na katere vabijo istospolne pare in tiste, ki so se že enkrat razvezali. Kongregacija za nauk vere Svetega sedeža je namreč marca objavila dokument, v katerem je zapisala, da cerkev ne sme dovoliti blagoslova istospolnih zvez, ker "Bog ne more blagosloviti greha". Vrh nemške škofovske konference, ki ga še vedno spremlja škandal o spolnih zlorabah duhovščine, je akcijo nemških duhovnikov obsodil. Boji se, da bo ta poteza še poglobila razkol v cerkvi.

