Nasveti Borisa Popoviča o predsedniški kandidaturi Aleksandru Pozveku

Naš novinar Aleksander Pozvek je pretekli teden ob koncu prispevka o predsedniški kampanji zamahnil z roko in rekel "jaz se tega ne grem več". A v politiki je nekatere odločitve potrebno prespati. Klicali so ga celo ljudje, naj se resno poda v predsedniško tekmo. Med slednjimi je bil tudi nekdanji kandidat za predsednika republike Boris Popovič. Sicer nima lastne izkušnje, kako je slaviti v predsedniški tekmi, a je zato Aleksandru dal nekaj nasvetov, česa ne sme delati in kakšne ovire ga čakajo.