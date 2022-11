Nataša Pirc Musar po zmagi v le nekaj urah prejela več kot 1000 sporočil

54-letna Nataša Pirc Musar je na ljubljanski Pravni fakulteti diplomirala leta 1992, pravosodni izpit pa opravila leta 1997. Leta 2001 je prevzela vodenje službe za korporativno komuniciranje v družbi Aktiva Group, dve leti kasneje je postala direktorica Centra za izobraževanje in informiranje na Vrhovnem sodišču, od leta 2004 do leta 2014 je opravljala funkcijo informacijske pooblaščenke, potem pa ustanovila lastno odvetniško pisarno. In rezultatu primerno je bilo tudi vzdušje v štabu zmagovalke. Več 100 podpornikov se je zbralo v prostorih Ruske dače, kjer hrane in pijače ni manjkalo. Dobre volje pa tudi ne. Od sorodnikov, podpornikov, do nekdanjih in aktualnih politikov, čestitke so deževale z vseh strani. Telefon ji je, kot pravi Pirc Musar, pregorel, samo v nekaj urah je prejela več kot 1000 sporočil. Med prvimi jo je po telefonu poklical tudi predsednik Borut Pahor.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 01:13 audio-control-play-line Iz SVETA: Kdaj bo Nataša Pirc Musar dobila popolna pooblastila? 06:06 audio-control-play-line Iz SVETA: Prva predsednica republike icon-chevron-left icon-chevron-right