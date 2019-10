Društvo Maus: denar naj bi ukradli tudi pomoči potrebnima sestrama iz Bele krajine

Sedaj sta se oglasili sestri Staniša iz Bele krajine, ki trdita, da jima je predsednica Švikartova ukradla denar, zbran za pomoč njima in njunima takrat šest in sedem let starima otrokoma, s katerima sta živeli v propadajoči hiši. Zgradili so jo njuni starši in stari starši, poleg majhne kmetije pa sta oče in mati, ki sta umrla za rakom, pustila tudi dolgove v višini 20.000 evrov.

Gal, Mark in Lana, vsem trem otrokom je skupno, da potrebujejo zdravljenje, ki si ga njihovi starši zaradi visokih stroškov ne morejo privoščiti, in društvo Maus, ki je v ta namen zbiralo denar za njihovo uspešno zdravljenje. Na koncu vseh treh zgodb pa se je izkazalo, da je del denarja v rokah predsednice društva Nataše Švikart izginil neznano kam.

Mlajša od sester Staniša zdaj sama živi v hiši, nedolgo nazaj pa je z njo živela še sestra z majhnima otrokoma. Zaradi nezmožnosti plačevanja dolgov jim je grozila tudi izguba strehe nad glavo. Ko ju je poklicala Nataša Švikart iz društva Maus, se je pokazalo upanje. ''Rekla je, da nam bo ona pomagala pri zavarovalnici. Vse papirje, vključno z višino dolga in številom članov družine, sem zapakirala v kuverto, poslala in čakala njen odgovor,'' priča mlajša sestra.

''Po mesecu dni tišine sem se odločila, da Švikartovo pokličem in vprašam, ali se je zbralo kaj denarja'', nadaljuje. Po besedah Švikartove se je zbralo malo več kot 400 evrov, ki naj bi jih v kratkem nakazala zavarovalnici.''Čez kakšen teden sem spet poklicala pa je rekla, da nima časa, da je bila v Rusiji, da so ji vse zasegli in ne more do računalnika.''

Dobri ljudje so denar podarjali, a ta, kot pričata sestri, do njiju nikoli ni prišel, kar ju je močno prizadelo:''Misliš, da imaš nekoga, ki ti pomaga, zdaj pa me je razočarala, nisem pričakovala tega od nje.''