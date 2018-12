Nato: Rusija krši pogodbo o omejitvi jedrskih raket

"ZDA danes razglašajo, da Rusija materialno krši pogodbo in da ZDA ne bo več zavezovala, če je Rusija v 60 dneh v celoti in preverljivo ne bo znova spoštovala,"je dejal Pompeo.

Nato: Kršenje pogodbe spodkopava varnost zaveznic

Zunanji ministri članic zveze Nato so pred tem v skupni izjavi Rusijo pozvali k spoštovanju omenjene pogodbe in opozorili, da je od njenih dejanj odvisna usoda tega dogovora."Rusijo pozivamo, naj nujno zagotovi celovito in preverljivo skladnost," so zapisali.

Izpostavili so, da Rusija krši pogodbo INF, kar spodkopava varnost zaveznic in temelje učinkovitega nadzora nad oboroževanjem. K temu so dodali, da ZDA pogodbo v celoti spoštujejo vse od njene uveljavitve. Položaj, ko ZDA in druge strani pogodbo spoštujejo, Rusija pa ne, ni vzdržen, so opozorili.