Nato z največjo vojaško vajo po koncu hladne vojne: Varnost v Evropi se je poslabšala

"V preteklih letih se je varnost v Evropi znatno poslabšala. Nato se je na to odzval z največjo adaptacijo naše kolektivne obrambe od konca hladne vojne. Trident Juncture ponazarja to adaptacijo," je po poročanju Euronewsdejal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg . "Trojni stik pošilja jasno sporočilo našim državam in potencialnim nasprotnikom. Nato ne išče konfrontacije, a smo pripravljeni braniti vse zaveznike proti kakršnikoli grožnji."

Do vojaških vaj prihaja v času vse večjih napetosti med Rusijo in državami zahodne demokracije. Napetosti naraščajo že vse od ruske aneksije polotoka Krim leta 2014, stopnjujejo pa se v zadnjih letih tudi zaradi obtožb o vmešavanju Rusije v ameriške predsedniške volitve leta 2016 ter v kampanje o referendumu o Brexitu, vrstijo pa se že tudi nekatere obtožbe o vpletanju v prihajajoče evropske volitve. Pri morebitnem izboljšanju odnosov pa ne pomaga niti vpletenost Moskve v sirsko državljansko vojno, kjer tudi vojaško podpirajo režim Bašarja Al-Asada .

Zvezo Nato v zadnjih letih kritizira ameriški predsednik Donald Trump oziroma natančneje njegove kritike letijo na obrambne proračune držav članic zavezništva. Bela hiša namreč meni, da zaveznice za obrambo ne namenijo dovolj, večina manj kot dva odstotka BDP-ja. V letu 2016 so namreč ZDA v proračun Nata namenile 664 milijard ameriških dolarjev, preostale članice pa 254 milijard. Med tem pa si Trump prizadeva za otoplitev odnosov z Moskvo, dejstvo, ki vzbuja zaskrbljenost predvsem pri evropskih zaveznicah v Natu, ki je osnovan na ideji kolektivne obrambe. Kljub temu pa je ameriški obrambi minister James Mattis evropskim zaveznicam zagotovil, da je zavezništvo "železno trdno".

Odločitev o izvedbi vojaške vaje je bila sicer sprejeta že leta 2014, predvsem zaradi zaskrbljenosti zahodnih voditeljev o ruski vpletenosti v Ukrajini in prisotnosti na Krimu v začetku istega leta. Zavezništvo z vajo pomirja svoje zaveznice, ki mejijo na Rusijo, in jim zagotavlja, da jih bo zavezništvo branilo v primeru ruske agresije: "Scenarij je izmišljen, a kar se bomo naučili je resnično," poudarja Stoltenberg.

A kljub temu, da Nato poudarja, da v okviru vaje branijo norveško pred "izmišljenim sovražnikom," se je Rusija na Trident Juncture odzvala dokaj ostro. Tiskovna predstavnica zunanjega ministrstva Maria Zakharova je dejala, da tovrstna neodgovorna dejanja lahko vodijo k "destabilizaciji politične situacije na severu in povečanju napetosti," njene besede povzemaThe Washington Post.

Ruski predsednik Vladimir Putin sicer Natove vaje ni neposredno omenil, je pa dan začetka vaje izkoristil za napoved dodatne modernizacije ruske kopenske vojske in mornarice. "Rusija ne ogroža nikogar. Obveznosti na področju mednarodne varnosti in nadzora oborožitve striktno izpolnjujemo," je poudaril Putin in dodal, da je Rusija "vedno odprta"za konstruktivno partnerstvo."Hkrati je naša dolžnost, da naredimo vse potrebno za ustrezno zavarovanje domovine pred potencialnimi grožnjami," je poudaril Putin.

Zakaj prav Norveška?

Po vrhu zavezništva Nato, na katerem je bila sprejeta odločitev o izvedbi vojaške vaje, je Norveška ponudila, da bo le-to tudi gostila. Tako kot baltske države namreč postaja vse bolj nervozna zaradi ruskih teženj po širjenju vpliva, kar nekateri celo vidijo kot težnjo po obnovitvi nekdanje Sovjetske zveze. Vse od aneksije Krima si Norveška prizadeva za podvojitev ameriških sil, ki se vsako leto usposabljajo na njihovem ozemlju.

Norveška si z Rusijo deli 200 kilometrov dolgo mejo, ki je bila v času hladne vojne močno militarizirana. V začetku letošnjega leta pa je norveška mornarica opozarjala, da Moskva krepi svoje aktivnosti v mednarodnih vodah blizu meje.

Skupno poveljstvo nad zavezniškimi silami je prevzel ameriški admiral James G. Foggo, sicer poveljnik združenega poveljstva Nata v Neaplju. Vaja poteka na kopnem, v morju in zraku. Scenarij predvideva oblikovanje dveh skupin. Južne sile z brigadami iz Nemčije, Italije in Velike Britanije ter severne sile z norveškimi, kanadskimi, švedskimi in ameriškimi silami. Severne sile bodo po scenariju najprej napadle južne, nato pa obratno.