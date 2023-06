Natura 2000: kmetje in vlada dosegli dogovor?

Bo vlada z mize umaknila Uredbo o upravljanju območij Natura 2000, ki predvideva obvezen režim pri kmetovanju na območju Ljubljanskega barja in Planinskega polja, zaradi katerega so kmetje tudi protestirali? Na zadnjih pogajanjih med kmeti ter kmetijskim in okoljskim ministrstvom naj bi prišlo do dogovora, da bi se kmetje lahko prostovoljno odločali, ali bodo vključeni v posebni režim ali ne. Kmetijsko ministrstvo tega še ne želi potrditi, kmetje pa upajo, da se bosta ministrstvi za zdaj še nenapisanega dogovora držali.