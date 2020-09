Nauki ob kolesarskem uspehu: treba je biti odločen, deloven in tudi ponižen

Vrhunski rezultati, ki so jih na Dirki po Franciji dosegli naši kolesarji, se seveda niso magično zgodili čez noč. Naporni treningi, vztrajnost, želja po zmagi in ne nazadnje tudi mnoga odrekanja so ključna za doseganje tovrstnih uspehov. Tega se športniki še kako dobro zavedajo. Kateri so tisti nauki, ki pa jih lahko črpamo ob dvojnem zmagoslavju? Profesionalci na različnih področjih so si enotni - potrebno je biti odločen, deloven in včasih tudi ponižen.