Navalnija iz zapora odpeljali v bolnišnico zaradi 'alergijske reakcije'

Medtem ko je policija v Moskvi aretirala najmanj 1300 ljudi, ki so protestirali zaradi lokalnih volitev v moskovski mestni svet, saj so oblasti preprečile kandidaturo neodvisnih kandidatov, so ruskega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnija odpeljali iz zapora v bolnišnico. Pretekli teden so ga aretirali in obsodili na 30 dni zapora zaradi pozivanja k neavtoriziranim protestom.

V nedeljo zjutraj pa je pristal v bolnišnici, saj naj bi razvil alergijsko reakcijo in močno zatekel v obraz - česar pa ni doživel še nikoli prej v življenju, je potrdila njegova tiskovna predstavnica. Oblasti medtem o njegovem zdrastvenem stanju in razlogu za hospitalizacijo molčijo.