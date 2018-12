'Ostal bo večni vzor voditeljem po svetu'

Opisal ga je kot voditelja, ki je vedno našel pot, kako meje postaviti višje. Bush je "z jasno presojo in zdravim razumom (...) vodil naš narod in svet do mirnega in zmagovitega zaključka hladne vojne", je še zapisal Trump.

S svojo pristnostjo, duhom in neomajno zavezanostjo veri, družini in državi je predsednik Bush navdihoval generacije ameriških državljanov, je v izjavi v Buenos Airesu, kjer se udeležuje vrha G20, zapisal Trump.

Ob smrti nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha starejšega, ki je umrl v 95. letu starosti , izrazi sožalja dežujejo z vsega sveta, pomen njegove zapuščine pa so izpostavili sedanji ameriški predsednik Donald Trump ter nekdanja ameriška voditelja Barack Obama in Bill Clinton .

"Od trenutka, ko sem ga srečal kot mladi guverner (...), sem bi prevzet nad prijaznostjo, ki jo je izkazal Chelsea, nad njegovo prirojeno in pristno dostojnostjo ter predanostjo Barbari in otrokom", je zapisal Clinton. Po njegovem se lahko le nekaj Američanov primerja z zapuščino, ki jo je s služenjem ZDA in njenim državljanom ustvaril George Bush starejši.

ZDA so izgubile velikega patriota in ponižnega uslužbenca ZDA, pa je zapisal Obama. "Čeprav so naša srca danes žalostna, so obenem polna hvaležnosti," je zapisal in dodal, da Bushevo življenje dokazuje, da je služenje javnosti lahko plemenito poslanstvo.

'V čast mi je bilo sodelovati z njim'

Nekdanji britanski premier John Majorje sporočil, da je bilo "privilegij sodelovati z njim". "V prvi vrsti je bil družinski človek, zanj so bili ameriški državljani družina. V javno dobro je živel in deloval – s sočutjem, pogumom, dostojanstvom in milostjo. Kot predsednik je videl ameriško dolžnost do sveta in jo spoštoval. Ljudem je ostal predan do dneva, ko je umrl," je zapisal po poročanju BBC.

Gore: Svojemu narodu je služil z veliko integriteto

Nekdanji ameriški podpredsednik Al Gore je sporočil, da je Bush starejši svojemu narodu služil z izjemno integriteto in milostjo. "Zapomnil si ga bom po njegovi prijaznosti in ljubezni do domovine."

'Zelo prijateljski človek'

Michael Johns, ki je Georgeu Bushu starejšemu nekoč pisal govore, je sporočil, da je bil nekdanji ameriški predsednik "zelo prijazen in prijateljski človek". "Imel je veliko odličnih odnosov, ki jih je negoval skozi svojo celotno izjemno kariero, predvsem pa je imel izjemno družino!"

Njun zakon zBarbaro je namreč trajal 73 let in je zapisan v zgodovino kot najdlje trajajoči zakon predsednika v ameriški zgodovini.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor izrazil sožalje svojcem in nekdanjemu ameriškemu predsedniku Georgu W. Bushu ter ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu ob smrti nekdanjega ameriškega predsednika Georgea H. W. Busha.

Predsednik je izrazil sožalje v svojem imenu in imenu državljanov Republike Slovenije.

Pahor: Bil je velik voditelj in izjemen človek

Predsednik republike Borut Pahor je zapisal, da je bil predsednik Bush velik voditelj in izjemen človek, ki je celo svoje življenje posvetil javnemu dobremu in v tem bo večni vzor voditeljem po svetu.

"Združene države je vodil v obdobju zgodovinskih sprememb, ki so dramatično preoblikovale evropski kontinent. Evropejci ne bomo nikoli pozabili njegove privrženosti svobodi in demokraciji. Bil je čas njegovega predsedovanja, ko je Slovenija dosegla neodvisnost v letu 1991 in leto dni kasneje vzpostavila diplomatske odnose z Združenimi državami," je sporočil in dodal, da boizročilo predsednika Georgea H. W. Busha "za vedno ostalo v našem spominu".

Zunanji minister Miro Cerar pa je sporočil, da je bil George H. W. Bush ameriški predsednik v času osamosvojitve Slovenije in si je močno prizadeval tudi za združitev obeh Nemčij. "Družini izrekam iskreno sožalje," je zapisal.