Navdihujoča pot Aide Kamišalić Latifić, inženirke leta 2019

39-letna Aida Kamišalić Latifić je postala inženirka leta 2019 in ne le, da je uspešna na področju informatike in računalništva, navdihujoča je tudi njena življenjska zgodba. Pri 12 letih je s starši zaradi vojne v nekdanji Jugoslaviji zbežala iz Bosne v Slovenijo, kjer so nekaj časa živeli v begunskem centru. Da je znanje nekaj, česar ti nihče ne more vzeti, je tako postal tudi njen moto.