Kljub drugemu zaporednemu porazu odbojkarske izbrane vrste je Slovenija dihala z igralci. Povezanost in ponos pa sta se čutila na vsakem centimetru razprodanih Stožic. Navijači so vnovič dokazali in potrdili, da za reprezentančne tekme pri nas velja zares visoka raven navijanja, ki si, tako kot uspehi športnikov, zasluži poklon.

