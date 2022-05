Navijači policiste skoraj pripravili do uporabe pištole

Po sobotni tekmi NK Maribor in NK Koper sta svoje moči odmerili tudi navijaški skupini. Tako imenovane Viole, podporniki NK Maribor, so se znesle celo na policiste, ki so bili deležni brcanja, prerivanja, vanje so metali celo ograje. Policisti so bili primorani uporabiti prisilna sredstva, kot so plinski razpršilec, palice in telesna sila. A skupina več deset navijačev je na tri policiste vseeno vrgla ograjo in jih na tleh brcala. Ko so se poskušali umakniti, so jih navijači spravili ob zid, zato je eden od policistov segel po pištoli in jo uperil v nebo, a ustrelil ni. Navijači so se nato umirili in prenehali z nasilnim vedenjem.