Živčno grizenje nohtov, huronsko navdušenje ob uvrstitvi v finale, cmok v grlu ob izgubljenem dvoboju, a takoj nato veselje in ponos ob osvojitvi naslova olimpijske podprvakinje. Taka neskončna paleta čustev se je risala na obrazih Tininih domačih, prijateljev in sotekmovalcev, ki so zbrani navijali ob Šmartinskem jezeru pri Celju.

