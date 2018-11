Švicarski kmet navkljub porazu nadaljuje z bojem za kravje rogove

Današnji referendum je bil zaključni dogodek skoraj deset let dolge kampanje 67-letnega švicarskega kmeta Armina Capaula, po mnenju katerega je ohranitev rogov za krave bistvenega pomena, saj jim omogoča komunikacijo.

"Krave moramo spoštovati takšne, kot so, jim pustiti rogove. Ko jih pogledate, lahko opazite, da svoje glave vedno nosijo visoko in ponosno. Ko jim rogove odstranimo, so žalostne," je prepričan sivolasi možakar, ki je zaradi svoje nenavadne pobude postal medijsko prepoznaven obraz v več evropskih državah. Čeprav so se nekateri njegovemu referendumskemu predlogu sprva posmehovali, je na koncu uspel zbrati 120 tisoč podpisov podpore. Kljub temu, da švicarski volivci na današnjem referendumu niso potrdili njegove pobude, pa Capaul ostaja optimističen in napoveduje, da bo nadaljeval s pozitivnim bojem. Današnjega rezultata tako ne vidi kot poraz. "Naša iniciativa za kravje rogove ostaja dejavna še naprej. Kmalu se bomo znova srečali in se dogovorili o tem, kakšen bo naš naslednji korak," je dejal v enem prvih odzivov za švicarsko televizijo SRF.