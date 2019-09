Vplivni slovenski managerji so se zbrali na Obali, kjer so podelili priznanje Managerja leta. Tega je tokrat prejel Tomaž Berločnik, predsednik uprave Petrola. Od leta 2011, ko je Berločnik prevzel vodenje Petrola, ga je preobrazil v podjetje, ki zaposluje več kot 5000 ljudi in ki je iz nekoč naftnega trgovca zraslo v pomembnega igralca na področju energetike, mobilnosti in trgovine.

