'Ne bomo tiho, ne bo nas strah, ne bomo ubogale!'

V sirskem mestu Kamišli, kjer prevladuje kurdska manjšina, se je na ulice podalo več sto kurdskih protestnic in prav tako pozivalo k koncu nasilja nad ženskami. Poroka z mladoletnico je zločin, je pisalo na enem od plakatov. Druga demonstrantka je nosila fotografijo ženske z otečenim očesom in prekritimi usti. Ženske vseh starosti so nosile tudi portrete bork kurdske ženske paravojaške enote YPJ.

Demonstracije tudi v Španiji in več evropskih mestih

Demonstracije v podporo ženskam so se odvile tudi po vsej Španiji. Shodi so med drugim potekali v Madridu, Barceloni, Sevilli, Valencii in Bilbau. V Španiji so od leta 2003 partnerji ali nekdanji partnerji ubili 972 žensk, od tega 44 letos. Premier Pedro Sanchez je ponovil "zavezanost" svoje vlade k izbrisu nasilja nad ženskami in kulture seksizma.

Že v soboto zvečer so velike demonstracije potekale po več evropskih mestih. V Franciji, med drugim v Parizu, Lyonu, Marseillu in Rennesu, se jih je udeležilo okoli 50.000 ljudi, v Rimu je kakih tisoč ljudi kljubovalo močnemu dežju, več sto demonstrantov pa se je zbralo tudi v Ženevi in Atenah.

"Boj proti nasilju nad ženskami vsakodnevno napreduje, a naša družba mora prehoditi še dolgo pot - vsi morajo delovati in se boriti, kot da je to njihov problem," je poudaril francoski predsednikEmmanuel Macron.

Kar nekaj pozornosti pa je pritegnil tudi predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani. Ta si je danes za vrh EU na temo brexita v Bruslju pod levim očesom narisal rdečo črto. Na vprašanja novinarjev je pojasnil, da sodeluje v italijanski kampanji ob mednarodnem dnevu za končane nasilja nad ženskami, ki jo podpirajo tudi Združeni narodi.