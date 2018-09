Ona: Potisnil me je v sobo in začel otipavati. On: Nisem takšen človek

Kavanaugh je dogajanje še pred pričanjem označil za cirkus, potem pa je prisegel, da se boju za sodniški stolček ne bo odrekel."Ne boste me prestrašili, čeprav ste se resnično potrudili. Vendar me vaš poskus, da uničite moj ugled in mojo družino, ne bo ustavil," je dejal in dodal, da je proces "sramoten".

Zanikal je obtožbe dr. Christine Blasey Ford, da jo je pred štirimi desetletji skušal posiliti na srednješolski zabavi, ko je bila ona stara 15, on pa 17 let: "Nisem takšen človek."

Kasneje se sicer oglasila še Deborah Ramirez, ki mu očita, da jo je spolno nadlegoval v 80. letih - takrat sta bila študenta na univerzi Yale in Julie Swetnick, ki trdi, da je bila v 80. letih žrtev skupinskega posilstva na zabavi, kjer je bil tudi on.

V uvodnem nagovoru je omenil tudi svojo 10-letno hči Lizo. "Ko je molila, je dodala, da bi morali moliti tudi za te ženske. Veliko modrosti za 10-letnega otroka," je dejal vidno ganjeni Kavanaugh, ki je ob nekaterih delih govora skoraj jokal. Vir iz njegovega kroga je povedal, da je govor napisal sam, prav tako ga ni pregledal ali odobril nihče iz Bele hiše.

Izrazil je tudi skrb, da bodo imele obtožbe dolgoročne posledice ne le, ko gre za sodniško nominacijo, ampak da bo ostal brez možnosti, da še naprej poučuje ustavno pravo na univerzi Harvard: "Res rad poučujem, vendar mi bo to morda zdaj onemogočeno."

Pred stavbo, v kateri so se zbrali na zaslišanju, se je sicer zbralo precej protestnikov, opremljenih s transparenti. Potem ko jih je policija nekaj aretirala, so vzklikali "aretirajte posiljevalce, ne protestnikov".

Mislila je, da bo umrla

Medtem ko Kavanaugh vztraja, da je žrtev "skrbno preračunanega in zrežiranega političnega napada", Fordova, ki je prav tako pričala, pravi, da je "100-odstotno prepričana", da je Kavanaugh tisti, ki jo je napadel na zabavi. S prijatelji naj bi se nato še norčeval na njen račun.

Dejala je tudi, da je bila zaradi pričanja zaskrbljena, je pa podrobno opisala napad, ki naj bi se zgodil v hiši v Marylandu. Kavanaugh naj bi jo potisnil v neko sobo in jo začel otipavati: "Mislila sem, da me bo posilil. Hotela sem poklicati na pomoč, ampak mi je dal roko čez usta. To je tisto, kar je na meni pustilo najbolj dolgotrajne posledice. Nisem mogla dihati in mislila sem, da me bo po nesreči ubil."

Dejala je, da je o dogodku molčala, ker njeni starši ne bi odobravali, da je bila na zabavi, kjer je bil prisoten alkohol in ker je Kavanaugh "ni dejansko posilil". Prvič naj bi dogodke opisala leta 2012 svetovalcu na terapiji za pare.

Boj med republikanci in demokrati, ko gre za Kavanaugha, je sicer srdit, saj bi se z njegovo potrditvijo vrhovno sodišče nazorsko premaknilo v desno.