Ne marajo kartic: Avstrijci bi pravico do plačevanja z gotovino zapisali v ustavo

Splošno znano je, da pri naših severnih sosedi še vedno prevladuje plačevanje z gotovino, ter da Avstrijci, pretežno pa tudi Nemci, ne zaupajo plačevanju s karticami. Kljub uvajanju virtualnih valut po vsem svetu, se del avstrijske politike vse bolj nagiba k temu, da bi plačevanje z gotovino razglasili za ustavno pravico.

Avstrijska ljudska stranka (ÖVP), ki jo vodi nekdanji kanclerSebastian Kurz, je namreč ta mesec predlagala, da se pravica do plačevanja z gotovino zapiše v ustavo. "Upravljanje z gotovino je pogoj samostojnega življenja," je ob tem povedal Kurz. Njegov predlog ni naletel na velika nasprotovanja, še več, k ideji so naklonjeni tako svobodnjaki (FPÖ) kot tudi socialdemokrati.

Bivši kancler Sebastian Kurz se zavzema za sprejem ustavnega amandmaja. FOTO: AP

V FPÖ, ki so do maja skupaj z ljudsko stranko tvorili vlado, so spomnili, da so pred časom že sami predlagali ustavni amandma, ki bi zaščitil možnost plačevanja z gotovino. Socialdemokrati medtem zahtevajo postavitev novih bankomatov na podeželju in ukinitev provizij pri izplačilu gotovine. Na Dunaju, ki je tudi popularna turistična destinacija, številne trgovine, gostilne in kavarne zavračajo plačilo s karticami. Mnogi dajejo prednost gotovini zato, ker "za seboj ne pušča sledi," piše portal SEEbiz. Avstrijski strokovnjak za finančno pravo Werner Doralt je povedal, da Avstrijcem veliko pomeni zaščita njihove zasebnosti. "Če kupujem alkohol in zaradi plačevanja s kartico zabeležijo količino nakupa, je to poseg v mojo zasebnost," je povedal profesor z dunajske univerze. Po zadnjih podatkih Evropske centralne banke (ECB), je bilo kar 67 odstotkov nakupov v letu 2016 izvedenih z gotovino, medtem ko je ta odstotek na Nizozemskem občutno nižji (27 odstotkov). Podobno kot v Avstriji, tudi Nemci prisegajo na gotovino. Tam so pri 55 odstotkih nakupov uporabili gotovino.

Avstrijci in Nemci ne zaupajo plačevanju s karticami. FOTO: Shutterstock

Strokovnjak za ekonomsko psihologijo, Erich Kirchler, meni, da razlog za to tiči v zgodovinskem izkustvu Avstrijcev in Nemcev s totalitarnimi režimi in nadzorom države nad prebivalci."V takšnih okoliščinah učinkovitost javnih institucij postaja nevarnost," meni Kirchler. Ne glede na želje Avstrijcev pa bi sprejetje ustavnega amandmaja o pravici do plačevanja z gotovino verjetno imelo zgolj simbolično vrednost. Avstrija je namreč članica Evroobmočja, kjer pa ima ECB zadnjo besedo glede monetarne politike, opozarjajo strokovnjaki. Šilingi pod odejo Po zadnjih raziskavah, ki jih je izvedla banka ING v 13 evropskih državah, Avstraliji in ZDA, so Avstrijci najmanj naklonjeni opuščanju plačevanja z gotovino, saj le 10 odstotkov ljudi meni, da bi bila ukinitev sprejemljiva, medtem ko je delež tistih, ki se strinjajo s prehodom na plačevanje s karticami, v drugih državah višjih za povprečno 12 odstotkov.

Avstrijci se radi pohvalijo z velikimi zalogami šilingov, ki jo še vedno menjajo v evre. FOTO: AP