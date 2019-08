'Ne medvedu': v Pirenejih kmetje protestirali proti uvajanju rjavega medveda

Več sto španskih živinorejcev je v mestu Ainsa v Pirenejih protestiralo proti uvajanju rjavega medveda v tem gorovju, ker naj bi ogrožali njihove črede. Okoljevarstveniki na drugi strani poudarjajo, da so medvedi integralni del ohranjanja krhkega ekosistema.

Felix Bariain, vodja sindikata kmetov UAG v regiji Navarra na severu Španije, je poudaril, da so odločitev o vrnitvi ogroženih medvedov v regijo sprejeli brez upoštevanja življenj vaščanov in živinorejcev. "Zahtevamo, da nasilne medvede odstranijo s Pirenejev," je povedal francoski tiskovni agenciji AFP. Protest je pripravilo okoli 40 španskih in francoskih kmetijskih organizacij, demonstranti pa so nosili napise "ne medvedu, varnost za Pireneje" in"medved, propad podeželja".

Program vnovične naselitve medvedov v Pirenejih, ki jim je grozilo izumrtje, so začeli leta 1996, deluje pa zahvaljujoč slovenskim medvedom. Oktobra lani so na to območje pripeljali še dva medveda iz Slovenije. Vendar pa se živinorejci stalno pritožujejo zaradi napadov medvedov na njihove živali, še posebej na francoski strani v departmaju Ariege, kjer živi večina od 50 medvedov v Pirenejih, ki ločujejo Francijo in Španijo. Samo v tem letu je bilo v Franciji po poročanju Local Spain pobitih okoli 600 ovac. V zadnjih mesecih sta kritik deležna predvsem dva medveda - 13-letni medved Goiat, ki je napadal živali v španskem delu Pirenejev, in slovenska medvedka Claverina, ki so jo v francoski del Pirenejev pripeljali oktobra lani. Na obeh straneh meje jo krivijo, da pobija ovce.

