'Ne morem verjeti, da se nekdo igra z genetskim materialom naših otrok'

Biobanka, ena največjih ustanov za shranjevanje matičnih celic pri nas, ki hrani več kot štiri tisoč vzorcev krvi in tkiv, ne deluje več. Za kar so močno zaskrbljeni starši izvedeli kar iz medijev. Med njimi je tudi mama dveh otrok, matične celice obeh je shranila prav pri Biobanki, danes pa se lahko le sprašuje, kaj bo z vzorci in ali bo morala zanje znova drago plačati. In to podjetju, ki deluje na isti lokaciji kot Biobanka in s številnimi istimi zaposlenimi. Vzorce je namreč prevzelo podjetje GaiaCell, na čelu katerega pa je nekdanja predsednica Zdravniške zbornice Gordana Živčec Kalan.