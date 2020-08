Ne nasedajte goljufom, ki prodajajo odeje in blazine proti koronavirusu

Goljufi so ubrali novo taktiko in od vrat do vrat prodajajo čudežne izdelke, ki naj bi vas obvarovali pred koronavirusom. Neznana ženska je starejšo gospo iz Maribora prepričala, da je od kupila ’zdravilno’ odejo, ki naj bi jo ščitila pred virusom. Zanjo je zahtevala 400 evrov, kmalu pa se je izkazalo, da je gospa kupila povsem običajno odejo, vredno seveda bistveno manj. Podobne prijave prihajajo tudi iz Pomurja, kjer namesto odej prodajajo čudežne blazine.